4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два городских автобуса столкнулись в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
Автобусы ехали в попутном направлении по Речицкому проспекту в направлении Студенческого проезда. "В районе пересечения с улицей Междугородней, по предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение. На данный момент за медицинской помощью обратились два человека", - проинформировала Дарья Смоляк.
Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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