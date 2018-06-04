4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два городских автобуса столкнулись в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Автобусы ехали в попутном направлении по Речицкому проспекту в направлении Студенческого проезда. "В районе пересечения с улицей Междугородней, по предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение. На данный момент за медицинской помощью обратились два человека", - проинформировала Дарья Смоляк.

Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-