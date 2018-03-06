Два инженера КУП "Брестжилстрой" осуждены за взятки

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении двух бывших инженеров КУП "Брестжилстрой", сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Елена Ковальчук.

Мужчинам вменялось в вину получение взяток от представителей фирмы за оказание содействия в победе на биржевых торгах на поставку продукции. Установлено, что с 2011-го по 2017 год обвиняемые получили в качестве взяток за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, не менее Br10,5 тыс.

Суд признал бывших должностных лиц виновными в преступлении по ч.2 ст.430 (получение взятки повторно, группой лиц, по предварительному сговору) Уголовного кодекса, в том числе одного из них - в получении взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. Его бывший коллега приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и таким же ограничением в правах.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленный срок.-0-