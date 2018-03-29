Два мальчика с помощью прохожих вытащили провалившегося под лед друга

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети и прохожие спасли провалившегося под лед ребенка в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Наряд ГАИ Ленинского РУВД 28 марта около 14.30 от оперативного дежурного получил информацию о том, что на ул.Я.Райниса тонет мальчик. "Инспекторы незамедлительно выбыли на место и обнаружили на улице двух детей в мокрой одежде. Ребята рассказали, что их друг переходил канал и провалился под лед. Дети бросились спасать его. Им помогли прохожие, которые вызвали скорую и сообщили в милицию. Мальчику, провалившемуся под лед, бригада медиков оказала помощь и он был доставлен в больницу", - проинформировали в ГАИ.
Инспекторы обогрели детей в служебной машине, а потом доставили их домой.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4176 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9511 BYN
|1.954 BYN
|1.957 BYN
|RUB
|3.3895 BYN
|3.38 BYN
|3.393 BYN