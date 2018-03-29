Два мальчика с помощью прохожих вытащили провалившегося под лед друга

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети и прохожие спасли провалившегося под лед ребенка в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Наряд ГАИ Ленинского РУВД 28 марта около 14.30 от оперативного дежурного получил информацию о том, что на ул.Я.Райниса тонет мальчик. "Инспекторы незамедлительно выбыли на место и обнаружили на улице двух детей в мокрой одежде. Ребята рассказали, что их друг переходил канал и провалился под лед. Дети бросились спасать его. Им помогли прохожие, которые вызвали скорую и сообщили в милицию. Мальчику, провалившемуся под лед, бригада медиков оказала помощь и он был доставлен в больницу", - проинформировали в ГАИ.

Инспекторы обогрели детей в служебной машине, а потом доставили их домой.-0-

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома