Два минских студента организовали нарколабораторию

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске два студента организовали лабораторию по изготовлению и подготовке к продаже наркотических средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Дело в отношении двух студентов одного из столичных вузов расследует Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета. Информация о лаборатории первоначально поступила в милицию. "При осмотре квартир фигурантов и подъездов их домов были обнаружены люминесцентные лампы, система вентиляции, мерная посуда, электронные весы и фасовочные пакеты. Также изъято около 280 г марихуаны, около 49 г психотропа альфа-PVP и порошок с амфетамином массой более 1 г", - рассказали в СК.

Фото Следственного комитета

Двум 19-летним парням предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц). Они заключены под стражу.

Известно, что ранее обвиняемые к уголовной ответственности не привлекались. Расследование продолжается.-0-