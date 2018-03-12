12 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Два могилевчанина с помощью гаджетов похитили более Вr1 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении двух жителей Могилева 1999 и 1997 годов рождения, обвиняемых в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации (ч.2 ст.212 УК). Обвиняемые в Могилеве и Минске совершали хищение денег граждан посредством специального мобильного приложения, позволяющего его пользователю совершать платежи и денежные переводы с использованием реквизитов банковских платежных карточек. Дело в том, что на номер мобильного абонента в приложении можно получить денежные средства в размере около Вr100, предоставляемые оператором без процентов на условиях отсрочки оплаты.

Обвиняемые под предлогом посещения социальных сетей или звонков, пользуясь доверием своих знакомых, брали их телефоны, подключали на абонентские номера своих жертв соответствующую услугу и совершали безналичный перевод их денежных средств на подконтрольные злоумышленникам абонентские номера. После этого выводили похищенные деньги. Данные факты подтверждаются специальными исследованиями, проведенными специалистами управления ГКСЭ по Могилевской области совместно с отделом по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома.

В результате противоправных действий обвиняемые похитили более Вr1 тыс., распорядившись ими в собственных целях.

Потерпевшие, а в настоящий момент по уголовному делу проходят 15 человек, не сразу понимали, в чем дело, так как уведомление о долге перед оператором сотовой связи приходило только через две-три недели.

Следствие предполагает, что фактов противоправных деяний обвиняемых может быть гораздо больше. В связи с этим просит граждан, которые стали жертвами аналогичных деяний, проинформировать правоохранительные органы по телефонам 8 (0222) 298-257 или 102.

"Следователями с момента возбуждения уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемых. Ведутся допросы свидетелей и потерпевших, а также иных лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу", - сказала Оксана Соленюк.-0-