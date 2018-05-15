15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два парника с коноплей обнаружила милиция в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Столичные наркоконтролеры обнаружили на территории Гродненской области два парника, где находились порядка 1,4 тыс. горшков с коноплей. Установлено, что организовал плантацию задержанный ранее минчанин. Также в доме, к которому прилегает участок с парниками, обнаружено 6 мешков с высушенной марихуаной общим весом около 20 кг", - рассказали в милиции. По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось 10 мая, правоохранители задержали 51-летнего минчанина, который организовал нарколабораторию в Минском районе. Он использовал контейнер - в нем было обнаружено все необходимое для выращивания конопли, а также 17 пакетов с марихуаной общим весом около 103 кг. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-