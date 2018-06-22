Два предпринимателя из Полоцка продавали запрещенный стеклоомыватель

22 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два предпринимателя из Полоцка продавали запрещенную стеклоомывающую жидкость, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

Предприимчивые торговцы занимались продажей низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости на основе метанола, продажа которой в Беларуси запрещена, на собственном сайте в интернете. При этом ее реальный состав от потребителей скрывали. На сайте указывалось, что жидкость изготовлена на основе изопропилового спирта, не представляющего угрозы при вдыхании.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) и по ст. 250 (распространение ложной информации о товарах и услугах) УК. В настоящее время материалы направлены в суд, который определит степень вины каждого из них, а также меру наказания за совершенные преступления.-0-