Два прораба из Гродно похитили стройматериалы на Br21 тыс.

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два прораба из Гродно похитили с объектов стройматериалы на сумму около Br21 тыс. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовных дел по обвинению двух производителей работ одного из строительных управлений ОАО "Гроднопромстрой" в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.

Одному из прорабов 26 лет, второму - 30. В середине 2017 года они вступили в сговор с 34-летним сотрудником минской строительной фирмы, осуществлявшей поставку строительных материалов в ОАО "Гроднопромстрой".

"С целью создания излишков строительных и сопутствующих материалов для их последующего хищения соучастники оформляли акты выполненных работ и производили списание подотчетных товарно-материальных ценностей, а затем похищали их со строительных объектов", - рассказал Сергей Шершеневич. 26-летний прораб с августа 2017-го по январь 2018 года похитил с двух строительных объектов Минского района и области сухие строительные смеси и другие стройматериалы на сумму в Br14 тыс. Второй подозреваемый похитил с объекта в Гродно гидроизоляционный материал стоимостью около Br7 тыс.

26-летнему прорабу предъявлено обвинение по ч.2 и ч.3 ст.210 УК (совершение хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенных повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а 30-летнему прорабу - по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Материальный ущерб возмещен обвиняемыми в полном объеме. Применена мера пресечения в виде залога. Уголовные дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд.

Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего сотрудника минской строительной фирмы продолжается. Установлена его причастность к ряду других преступлений против интересов службы.-0-