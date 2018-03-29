Два работника хозяйства в Шарковщинском районе украли жатку для сдачи на металлолом

29 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Двое работников хозяйства в Шарковщинском районе украли списанную предприятием жатку для сдачи на металлолом, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

"Довести преступный замысел до конца помешали милиционеры территориального РОВД, которые, возвращаясь из рейда по проверке охраны предприятий АПК, заметили трактор, груженный металлоломом, - рассказал Виталий Сапроненко. - Ломом оказалась списанная жатка от кормоуборочного комбайна "КЗР-10", которая была брошена в поле в деревне Волковщина как бесхозная".

Присвоить то, что плохо лежит, решились рабочие 1991 и 1959 годов рождения. Один из них подбил на кражу второго, возле дома которого и находилась жатка, поскольку нуждался в средствах - он был обязан выплатить односельчанину Br500 по гражданскому иску (совершил ДТП на тракторе). Подельники распилили жатку прямо в поле, но вывезти не успели.

Оба задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК. Похищенное изъято. А милиция готовит представление в облсельхозпрод по поводу халатного отношения руководства и ответственных должностных лиц сельхозпредприятия к его имуществу.-0-