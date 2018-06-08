Два салона красоты в Витебске оштрафованы за оказание услуг по лазерной эпиляции без лицензии

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области привлек двух субъектов хозяйствования к административной ответственности за оказание услуг по лазерной эпиляции без наличия специального разрешения (лицензии), сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Дела об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя и ЧУП по оказанию услуг поступили в суд из управления ДФР КГК по Витебской области.

В частности, как следует из материалов дела в отношении ИП, с октября 2017 года по март 2018-го в одном из салонов красоты Витебска работники оказывали платные услуги по лазерной эпиляции различных частей тела без наличия квалификационной категории или переподготовки по физиотерапии. Одной из клиенток травмировали кожу.

В обоих делах оборудование для лазерной эпиляции в Минздраве не было зарегистрировано и не внесено в Государственный реестр изделий медназначения и медтехники Беларуси.

По итогам рассмотрения дела экономический суд пришел к выводу, что ИП и ЧУП совершили административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.7 КоАП, поскольку оказывали услуги физиотерапии без наличия лицензии. На них наложены административные штрафы в размере 10 БВ (Br245) на каждого.

Оба постановления о наложении административных взысканий были обжалованы в Верховном суде и оставлены без изменений.-0-