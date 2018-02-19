19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сотрудника минской школы-интерната подозреваются в преступлениях против половой неприкосновенности, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Следственным управлением УСК по Минску расследуется два уголовных дела, возбужденных прокурором Московского района Минска по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната. "Подозреваемыми признаны двое сотрудников учреждения образования - воспитатель и работник. Они задержаны. Проводятся следственные действия", - проинформировала Юлия Гончарова.-0-