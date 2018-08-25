Два сотрудника ветслужбы в Бобруйске за взятки допускали на рынок непроверенное мясо

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников лаборатории Бобруйской городской ветеринарной станции, обвиняемых в совершении преступлений против интересов службы. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Следствие установило, что обвиняемые с января 2017 по январь 2018 года систематически принимали деньги за допуск к продаже на рынке в Бобруйске мяса и мясной продукции, не прошедших санитарную экспертизу. Установлено более 100 фактов получения взяток на сумму около Br1,8 тыс.

Полученные во время расследования доказательства стали основанием для предъявления задержанным обвинения по ч. 2 ст. 430 и ч. 2 ст. 425 (получение взятки, группой лиц, по предварительному сговору, и бездействие должностного лица) Уголовного кодекса.

На имущество обвиняемых наложен арест. Мера пресечения остается прежней - заключение под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-