Два уголовных дела о педофилии возбуждено в Гомельской области

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в течение суток возбуждено два уголовных дела о преступлениях против половой неприкосновенности малолетних, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Гомельский районный отдел СК расследует уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней) УК Беларуси. Потерпевшей признана девочка 2005 года рождения. Обвиняемый - ее дядя 1980 года рождения. Противоправные действия совершались в деревне, куда девочка приезжала погостить к бабушке.

Второе дело возбуждено Мозырским районным отделом СК в отношении жителя Лельчицкого района 1973 года рождения. Установлено, что в середине февраля неработающий мужчина приехал в Мозырь. Он вел бродяжнический образ жизни, ночевал в подвалах и подъездах многоэтажных домов, злоупотреблял спиртным. По версии следствия, 20 февраля мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на техническом этаже дома совершил развратные действия в отношении мальчика 2005 года рождения.

Оба злоумышленника заключены под стражу. С их участием проводятся следственные действия.

Преступления против половой неприкосновенности детей обладают высокой степенью латентности, обратила внимание Мария Кривоногова. В связи с этим сотрудники УСК по Гомельской области обращаются к гражданам, располагающим информацией о совершении в отношении несовершеннолетних насильственных действий сексуального характера, с просьбой незамедлительно сообщить ее в ближайшее подразделение СК. Адреса и телефоны территориальных подразделений размещены на официальном сайте Следственного комитета (sk.gov.by).-0-