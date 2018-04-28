28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два уголовных дела за незаконную добычу рыбы во время нереста возбуждены в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В период нереста и действующего запрета на лов щуки сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира задержали на реке Язавица 59-летнего жителя Гродненского района. С использованием корзин-ловушек он незаконно добыл 60 щук. Причиненный окружающей среде ущерб с учетом действующих в период нереста такс составил почти Br14 тыс.

Два жителя Гродно 1961 и 1966 годов рождения были задержаны ночью на режимной территории предприятия "Белводпуть" на реке Неман. Один из них - работник предприятия. У сообщников изъяты сети, в которых находились 31 лещ и три карася. Причиненный окружающей среде ущерб превысил Br7 тыс.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены два уголовных дела по ч.4 ст.281 УК. Проводятся необходимые следственные действия.

Следователи напоминают гражданам о соблюдении законодательства, регламентирующего организацию рыбной ловли. Согласно правилам, лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрещается с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областей - с 1 апреля по 30 мая, Витебской области - с 10 апреля по 8 июня. Исключение составляет любительское рыболовство, осуществляемое рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо с искусственных сооружений.-0-

Фото УСК по Гродненской области.