Два жителя Березовского района задержаны за ловлю щук в период нереста

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Березовского района незаконно выловили в период нереста 18 щук, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

Нарушение природоохранного законодательства было выявлено 30 марта во время совместного рейда сотрудников Березовской межрайинспекции охраны животного и растительного мира и ГАИ Березовского РОВД. В д. Огородники был остановлен "Фольксваген" под управлением временно неработающего 24-летнего жителя д. Пески. В машине в качестве пассажира находился 38-летний земляк водителя, также временно неработающий. При осмотре багажника автомобиля была обнаружена емкость, в которой находилось 18 особей щуки обыкновенной, лов которой запрещен в рыболовных угодьях Брестской области с 1 марта по 15 апреля.

Общий вес незаконного улова составил без малого 20 кг. Окружающей среде нанесен ущерб на Br3,9 тыс. Со слов задержанных, рыбу они купили для себя у неизвестного мужчины на берегу озера Белое, находящегося в аренде у ОАО "ОРХ "Селец". Однако в ходе осмотра по месту жительства у одного из них была обнаружена и изъята ставная сеть из лески длиной 40 м. Незаконно добытая озерно-речная рыба изъята. Также изъяты автомобиль и другое имущество, имеющее отношение к происшествию.

Березовский РОСК в отношении фигурантов возбудил уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы) Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Обстоятельства совершения ими противоправных деяний устанавливаются.-0-