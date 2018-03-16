Два жителя Крупского района похитили 300 л дизтоплива из фур на стоянке АЗС

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала двух жителей Крупского района за кражу 300 л дизтоплива из фур на стоянке АЗС, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

В 4.15 в Крупский РОВД 15 марта обратился водитель, который, проезжая по трассе М1, обратил внимание на две подозрительные фигуры в масках на стоянке АЗС. Мужчины копошились у бензобака припаркованной фуры. На место незамедлительно были направлены инспекторы ГАИ, участковые инспекторы милиции, сотрудники уголовного розыска. Стоянка располагается возле деревни Дворищи, к тыльной стороне которой примыкает пролесок. Через него есть возможность подъезда. Милиционеры предположили, что злоумышленники могли этим воспользоваться.

"Скрытно подъехав и осмотрев пролесок, сотрудники заметили синий микроавтобус. Буквально через несколько секунд к "Фиат Дукато" подошли два человека с полными канистрами", - сказал Евгений Сачек.

Милиция задержала 33-летнего неработающего жителя деревни Замки и 29-летнего рабочего сельхозпредприятия из деревни Плисса. У мужчин нашли оборудование для быстрой перекачки топлива - шланги и портативный насос, изъято 300 л похищенного дизтоплива.

"В поле зрения злоумышленников попали два грузовых автомобиля - "Мерседес" из Кричева и ДАФ из Гродно. Водители автомашин во время хищения отдыхали в кабинах. О произошедшем им стало известно от сотрудников милиции. Проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений на территории Крупского района и близлежащих регионов. Есть веские основания полагать, что криминальный дуэт действовал не в первый раз", - отметил официальный представитель УВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Крупский районный отдел Следственного комитета. В сборе доказательной базы участвуют специалисты Борисовского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз.-0-