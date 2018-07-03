3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

ЧП случилось в понедельник, 2 июля. По сообщению городского совета, двое белорусов, вероятно, отравились угарным газом. Смерть минчанки 1996 года рождения констатировали до приезда медиков. Второй пострадавший - житель белорусской столицы 1997 года рождения - госпитализирован в одну из львовских больниц. Состояние его стабильное, средней тяжести.

Девушка была обнаружена мертвой в ванной комнате в квартире на улице Клепаровской в центре Львова.

Работники ПАО "Львовгаз" перекрыли подачу газа в квартиру.

Как уточнили в полиции Львовской области, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Телесных повреждений на теле девушки обнаружено не было. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.-0-