29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две боевые гранаты и порох обнаружены у браконьеров в Мостах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Работники спасательной станции ОСВОДа г.Мосты в начале декабря 2017 года обнаружили в реке Неман пакет с останками животных. Специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области в ходе начатой сотрудниками милиции проверки выяснили, что это останки двух диких кабанов. Это послужило основанием для возбуждения следователями Мостовского районного отдела СК уголовного дела по факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.282 УК).

После правоохранители получили сведения о возможной причастности к незаконной охоте двух жителей Мостов. "У них дома с санкции прокурора были проведены обыски. В результате у 51-летнего мужчины обнаружены и изъяты спрятанные в гараже во дворе дома две гранаты, более 400 г пороха, гладкоствольное охотничье ружье и 5 патронов к нему. У 59-летнего мужчины в хозпостройке во дворе были обнаружены и изъяты свыше 100 г пороха. При этом оба не являются охотниками. Согласно заключению экспертов, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества пригодны для использования по целевому назначению, - проинформировал Сергей Шершеневич. - Кроме того, один из мужчин в прошлом дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы - у него при обыске было изъято запрещенное электрическое орудие лова".

Основываясь на указанных заключениях, следователи возбудили в отношении мужчин уголовные дела по фактам незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.2 ст.295 УК). Выясняются обстоятельства и цели приобретения оружия и боеприпасов, а также электроловильной установки.

Расследование уголовных дел продолжается. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам с учетом степени вины каждого.-0-