Две фуры с более чем 30 т металлолома задержали в Лиозненском районе

2 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе задержали две фуры с более чем 30 т лома черного металла, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

На автодороге Витебск-Смоленск 31 июля возле деревни Заольша Лиозненского района сотрудники милиции задержали две автомашины. В первой 31-летний житель Полоцкого района пытался вывезти за пределы Беларуси более 16 т лома черного металла на сумму Br4,1 тыс. А во второй автомашине водитель 1971 года рождения собирался незаконно вывезти 14 т лома металла на сумму Br3,5 тыс. Перевозимый товар изъят.

В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.12.29 КоАП.-0-