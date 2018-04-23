23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две фуры столкнулись в Житковичском районе: один из водителей погиб, второй пострадал, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Житель Молодечно, 47-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом, 20 апреля около 23.40 ехал по автодороге Гомель-Кобрин в направлении Кобрина. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Scania, которым управлял 44-летний житель Брестской области.

Водитель DAF погиб на месте происшествия, а водитель Scania с травмами был доставлен в Житковичскую ЦРБ.-0-