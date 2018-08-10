10 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Две минские фирмы уклонились от уплаты Br5,6 млн налогов через фиктивные сделки, сообщили БЕЛТА в КГК.

Уголовное дело возбуждено в отношении трех руководителей - директора ООО "ФЭК" (замдиректора СООО "БЭК-эксперт") и двух заместителей директора этих коммерческих организаций. В 2011-2015 годах они создали компанию в Великобритании и управляли ей через интернет, заключали фиктивные сделки по приобретению импортных электронных компонентов по завышенным ценам. Фактически же продукция закупалась напрямую у зарубежного производителя.

"Использование "лишнего звена" позволяло завышать затраты, учитываемые при налогообложении, и таким образом занижать налоговую базу для исчисления налога на прибыль. Соответственно в налоговые декларации на протяжении нескольких лет вносились недостоверные сведения", - сообщили в КГК.

Во время предварительного расследования в бюджет возмещено Br330 тыс. из общей суммы причиненного ущерба. За неуплату налогов в особо крупном размере директор приговорен к лишению свободы на пять лет с конфискацией имущества, два заместителя директора - на четыре года с конфискацией имущества. Все трое лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.-0-