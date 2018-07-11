11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины и мужчина подозреваются в убийстве жителя Узденского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 10 июля в агрогородке Дещенка местный житель обнаружил в сквере травмированного мужчину без сознания. Несмотря на усилия прибывших медиков, он скончался.

Следователи, оперативники и эксперты осмотрели место происшествия, близлежащую территорию, были изъяты и зафиксированы вещественные доказательства, опрашивались местные жители. "По подозрению в убийстве, совершенном группой лиц (п.15 ч.2 ст.139 УК), задержаны трое местных жителей: 37-летняя и 26-летняя женщины и 29-летний мужчина, - проинформировала Татьяна Белоног. - По предварительным данным следствия, 51-летний мужчина накануне распивал с ними и другими людьми спиртное в сквере агрогородка. Во время ссоры трое избили собутыльника руками и ногами, после оставили его лежать".

По уголовному делу вынесены постановления о назначении ряда экспертиз, производство которых поручено специалистам управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области. Следственные действия по установлению мотива, роли каждого из задержанных и всех обстоятельств преступления продолжаются.-0-