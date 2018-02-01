1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины пострадали в аварии с легковушкой и микроавтобусом в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Авария произошла сегодня утром на 14-м км Смиловичского тракта. Столкнулись легковушка Volkswagen Passat и грузовой микроавтобус Iveco Daily.

"В результате происшествия в салоне легкового авто оказалась зажата 29-летняя пассажирка. Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали ее и передали медикам, - рассказали в управлении. - С предварительным диагнозом "перелом правого бедра, черепно-мозговая травма" она госпитализирована. Также была доставлена в больницу еще одна пассажирка Volkswagen".-0-