Две женщины пострадали в аварии с легковушкой и микроавтобусом в Минске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
01 февраля 2018, Чт
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.4618
USD 1.9803
100 RUB 3.5253
Главное
Александр Лукашенко и Андрей Швед Перспективы развития Госкомитета судебных экспертиз обсуждены на встрече Лукашенко со Шведом
Президент
"Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
Президент
Кобяков удовлетворен динамикой роста товарооборота Беларуси и Грузии
Экономика
Ставка рефинансирования с 14 февраля снижается до 10,5% годовых
Экономика
Пособия на детей до трех лет увеличатся в Беларуси с 1 февраля
Общество
Реклама на сайте
Лента новостей
Заведующий лабораторией Могилевской больницы №1 за взятки приговорен к 3 годам тюрьмы
12:24 Происшествия
Суд снял с Джима Керри обвинения в убийстве подруги
12:22 В мире
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году вышли на рентабельность 5,6%
12:20 Экономика
ФОТО: Лукашенко: судебные эксперты должны быть кристально честными и объективными
12:18 Заголовки новостей
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 февраля
12:14 Общество
Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в 2017 году вырос на 42,3%
12:13 Экономика
"Никто больше не сделал" - Лукашенко благодарит КГБ за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией
12:09 Президент
Обвиняемый в педофилии житель Жлобина приговорен к 15 годам лишения свободы
12:07 Происшествия
Белорусские биатлонисты прибыли в Пхенчхан и проведут первые тренировки 2 февраля
12:02 Спорт
"Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
11:59 Президент
ФОТО: Группа белорусских спортсменов отправилась на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан
11:58 Заголовки новостей
ВОЗ рекомендовала белорусскую программу иммунизации к внедрению в других странах
11:54 Общество
Белорусские медики готовы принять олимпийцев в Пхенчхане
11:52 Спорт
ФСБ России уничтожила члена ИГ, готовившего теракт в день президентских выборов
11:52 В мире
Паломницу обокрали в Спасо-Евфросиниевском монастыре Полоцка
11:46 Происшествия
В Беларуси предлагается установить День судебного эксперта
11:45 Президент
В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медуслугам
11:45 Общество
Малашко: надо решить вопрос повышения зарплаты биологам и химикам системы здравоохранения
11:41 Общество
В Японии открылся снежный фестиваль "Юки мацури"
11:39 В мире
Ребенок лишился ноги на ферме в Зельвенском районе
11:37 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Две женщины пострадали в аварии с легковушкой и микроавтобусом в Минске

Происшествия 01.02.2018 | 10:17
Фото МЧС
Фото МЧС

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины пострадали в аварии с легковушкой и микроавтобусом в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Авария произошла сегодня утром на 14-м км Смиловичского тракта. Столкнулись легковушка Volkswagen Passat и грузовой микроавтобус Iveco Daily.

"В результате происшествия в салоне легкового авто оказалась зажата 29-летняя пассажирка. Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали ее и передали медикам, - рассказали в управлении. - С предварительным диагнозом "перелом правого бедра, черепно-мозговая травма" она госпитализирована. Также была доставлена в больницу еще одна пассажирка Volkswagen".-0-

﻿
Теги
авария, ДТП, женщины, Минск, МЧС, травматизм
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4618 BYN 2.45 BYN 2.457 BYN
USD
1.9803 BYN 1.972 BYN 1.977 BYN
RUB
3.5253 BYN 3.51 BYN 3.515 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Сенько сотрудничество с Россией в таможенной сфере
Все видео

Фотоновости

Перспективы развития Госкомитета судебных экспертиз обсуждены на встрече Лукашенко со Шведом
Все фото

Инфографика

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов В Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с Сенько сотрудничество с Россией в таможенной сфере
"Никто больше не сделал" - Лукашенко благодарит КГБ за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией
"Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
Политика
Йоханнес Хан ЕС стремится укреплять связи с Беларусью - Хан
Дальнейшие шаги по обмену удерживаемыми лицами обсуждались на заседании ТКГ в Минске
Следующее заседание группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 14 февраля
Экономика
Во время заседания Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в сфере торговли, АПК и туризма
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году вышли на рентабельность 5,6%
Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в 2017 году вырос на 42,3%
Общество
Фото из архива В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медуслугам
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 февраля
ВОЗ рекомендовала белорусскую программу иммунизации к внедрению в других странах
Регионы
Фото из архива Около Br74,4 млн направят в Минске в этом году на соцзащиту и содействие занятости
Социальными услугами на основании договоров ренты в Минске пользуются 20 человек
Участниками активных программ содействия занятости в 2017 году стали 17 тыс. минчан
Спорт
Группа белорусских спортсменов отправилась на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан
Белорусские биатлонисты прибыли в Пхенчхан и проведут первые тренировки 2 февраля
Белорусские медики готовы принять олимпийцев в Пхенчхане
Технологии
Пользователи пожаловались, что из AppStore пропали приложения Telegram и Telegram Х
В Китае насчитывается 772 млн пользователей интернета
Илон Маск успешно запустил ракету Falcon 9 со спутником для защищенной связи
Культура
Фото из архива Валерий Тодоровский считает возможным совместный кинопроект с "Беларусьфильмом"
Юные музыканты из трех стран станут участниками конкурса "Мой сябра - баян" в Гомеле
Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников
В мире
Фото ТАСС Число участников предвыборной президентской гонки в России сократилось до восьми претендентов
Суд снял с Джима Керри обвинения в убийстве подруги
ФСБ России уничтожила члена ИГ, готовившего теракт в день президентских выборов
Калейдоскоп
Гороскоп на февраль 2018 года
Розовый какаду бесплатно прокатился из Австралии в Новую Зеландию и обратно
Илон Маск продал все огнеметы за четыре дня
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
"Магазинные торты я не ем!"
Характер на кончиках пальцев
Поручись за меня
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия