Две жительницы Гродно продали мимо кассы проездных билетов на Br57,6 тыс.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две жительницы Гродно около трех лет продавали проездные талоны, проводя их мимо кассы. Во время инвентаризации при просмотре данных о проездных стало ясно, что в киоске их должно быть так много, что они просто не смогли бы поместиться в торговую точку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Преступную схему организовали две сестры, обе работали в киоске "Гродноблсоюзпечати". Одна из них была материально ответственным лицом, поэтому долгое время у них не возникало сложностей с финансовой отчетностью. В УВД рассказали, что уголовное дело возбуждено в отношении одной из сестер по ч.4 ст.211 УК (присвоение либо растрата). По предварительной версии девушка с 2015 года по сентябрь 2018-го вместе со своей сестрой вносила заведомо ложные данные в финансовый отчет. "Лишние" деньги они забирали себе, таким образом получая дополнительную прибыль в собственный карман.

В результате действий злоумышленниц "Гроднооблсоюзпечати" причинен ущерб в размере Br57,6 тыс. Подозреваемые свою вину признали и раскаиваются в содеянном. С их слов, присвоенные деньги они тратили на погашение кредита.

В УВД пояснили, что ч.4 ст.211 УК, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-