8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Две жительницы Новополоцка повторно стали жертвами финансовых махинаторов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено два уголовных дела по фактам завладения денежными средствами мошенническим путем у жителей Новополоцка. Потерпевшими являются местные жительницы, которым на мобильные телефоны звонили незнакомые люди и предлагали вернуть ранее вложенные в финансовую пирамиду деньги. Для получения намного большей суммы им необходимо было якобы застраховать капитал и перевести доллары США на адреса жителей России с помощью двух систем денежных переводов.

Таким образом, 57-летняя новополочанка в течение месяца летом прошлого года перевела злоумышленникам более $2,8 тыс., 45-летняя женщина за неделю в ноябре - около $6 тыс.

Следователи провели допросы потерпевших, к материалам уголовных дел приобщены сведения о телефонных соединениях и банковские документы, подтверждающие денежные переводы в РФ. В ходе предварительного следствия направлены поручения об оказании правовой помощи в Россию об установлении подозреваемых лиц.

Расследование уголовных дел продолжается.-0-