Две жительницы Столинского района нарушили границу, собирая клюкву

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две жительницы Столинского района нарушили госграницу, собирая клюкву. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Пинские пограничники 18 сентября задержали двух женщин - 46-летнюю и 39-летнюю местных жительниц - в 270 м от белорусско-украинской границы. Сельчанки находились в пограничной полосе вполне законно, получив предварительно пропуск на два года. В какой-то момент женщины решили собрать ягоду на украинской территории и попытались незаконно попасть туда.

За нарушение государственной границы в отношении женщин начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП. У задержанных изъяты пропуска в пограничную полосу, в течение года они не смогут попасть на режимную территорию. Им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до Br2 450.-0-