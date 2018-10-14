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Движение на мосту в Гомеле перекрывали из-за картонной коробки

Происшествия 14.10.2018 | 17:57

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на мосту в Гомеле перекрывали из-за подозрительной картонной коробки, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"Сегодня днем в начале третьего по специальной линии 102 поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что на проезжей части Полесского путепровода в Гомеле находится картонная коробка. На место были направлены специальные службы МВД, МЧС, а также саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525", - отметили в УВД.

Саперы проверили коробку. Она оказалась пустой, не представляющей опасности. Движение по мосту было возобновлено.-0-

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Гомель, МВД
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