Движение на мосту в Гомеле перекрывали из-за картонной коробки

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на мосту в Гомеле перекрывали из-за подозрительной картонной коробки, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
"Сегодня днем в начале третьего по специальной линии 102 поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что на проезжей части Полесского путепровода в Гомеле находится картонная коробка. На место были направлены специальные службы МВД, МЧС, а также саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525", - отметили в УВД.
Саперы проверили коробку. Она оказалась пустой, не представляющей опасности. Движение по мосту было возобновлено.-0-
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