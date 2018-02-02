Движение поездов в Жабинке приостанавливали на полтора часа из-за учебного снаряда

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке из-за учебного снаряда на полтора часа приостанавливали движение поездов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Около 10.10 1 февраля в РОВД обратился начальник железнодорожной станции "Жабинка". Он сообщил, что между путями обнаружен муляж взрывного устройства с надписью "Учебная". На место происшествия выбывали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Специалисты установили, что найденным предметом оказался учебно-тренировочный 125-мм артиллерийский снаряд без взрывного вещества и средств взрывания.

Задержка в движении поездов составила 1 час 28 минут. Эвакуация не проводилась.

Проводится проверка.-0-