Двое бобруйчан задержаны за сбыт наркотиков, повлекших смерть человека

8 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители задержали двух бобруйчан за сбыт наркотиков, употребление которых повлекло смерть человека. Осиповичским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 УК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В январе прошлого года возле дома по ул. Чкалова в Осиповичах был обнаружен труп 30-летнего неработающего местного жителя. Экспертами управления Государственного комитета судэкспертиз по Могилевской области установлено, что смерть мужчины наступила из-за острого отравления наркотическим средством метадоном.

Как сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Владислав Ковалев, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Осиповичей приобрел метадон в Бобруйске. После его употребления из-за передозировки скончался.

Сотрудниками наркоконтроля были установлены подозреваемые, причастные к сбыту наркотического вещества. Ими оказались жители Бобруйска - ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 35-летний мужчина и 29-летняя женщина. Они были задержаны во время очередной продажи наркотика. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.-0-

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