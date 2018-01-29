29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей и водитель погибли при столкновении фуры и легковушки в Воложинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 28 января около 17.10 на 62-м км автодороги Минск - Ошмяны - граница Литвы. Минчанка на автомобиле "Опель-Зафира" ехала в сторону столицы. "По предварительной версии, она при обгоне не убедилась в безопасности, выехала на встречную полосу, а при попытке вернуться обратно на свою полосу движения не справилась с управлением и допустила занос на проезжей части. В результате машина выехала на встречную, где столкнулась с ехавшей навстречу "Сканией" с полуприцепом", - проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП женщина-водитель "Опеля", 12-летний мальчик и 10-летняя девочка от полученных травм скончались на месте происшествия. "Получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию еще два малолетних пассажира легковушки - девочки 2012 и 2014 годов рождения, - рассказали в ГАИ. - Известно, что на автомобиле Опель были установлены всесезонные шины. Водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Двое пострадавших малолетних детей находились в детских удерживающих устройствах". Водительский стаж погибшей женщины-водителя - 3 года.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-