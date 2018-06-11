11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой под Дзержинском, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 10 июня около 19.40 на 34-м км автодороги Р1. "Водитель "Рено Меган" остановился на автодороге, чтобы заменить колесо. В машине в это время находились четверо его родственников, в том числе двое детей 3 и 8 лет. По предварительной версии, мужчина за рулем грузового "Форд Транзит" задремал за рулем и врезался в авто. Четверо пассажиров "Рено" госпитализированы с различными травмами", - рассказали в ГАИ.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель грузовика 48 раз привлекался к административной ответственности.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома