11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой под Дзержинском, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария произошла 10 июня около 19.40 на 34-м км автодороги Р1. "Водитель "Рено Меган" остановился на автодороге, чтобы заменить колесо. В машине в это время находились четверо его родственников, в том числе двое детей 3 и 8 лет. По предварительной версии, мужчина за рулем грузового "Форд Транзит" задремал за рулем и врезался в авто. Четверо пассажиров "Рено" госпитализированы с различными травмами", - рассказали в ГАИ.
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель грузовика 48 раз привлекался к административной ответственности.-0-
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
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