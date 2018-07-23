Двое детей утонули за выходные в Брестской области

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области следователи устанавливают обстоятельства утопления двух детей и двух взрослых, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В одной из деревень Кобринского района днем 21 июля в пруду, расположенном во дворе частного дома, утонул годовалый ребенок. Водоем огорожен отдельным забором с воротами, запирающимися на задвижку. В этот же день в реке Ясельда вблизи деревни Рудка Пинского района утонул 13-летний подросток. Он купался вместе с друзьями, зашел в воду далеко от берега и начал тонуть. Дети пытались помочь товарищу, однако не смогли. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли из водоема бездыханное тело. Погибший ребенок был единственным в семье.

Кроме того, вечером 22 июля во время купания утонул житель Белоозерска 1958 года рождения. Следственно-оперативной группой на месте происшествия установлено, что после распития спиртного на берегу канала ГРЭС в Белоозерске мужчина с разбега нырнул в воду. Сын извлек его из воды без сознания. Глубина в этом месте составляет около 1 м. Бригада скорой помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть мужчины.

В тот же день вблизи одного из садовых товариществ Брестского района утонул житель областного центра 1970 года рождения. Мужчина отдыхал на даче, где вместе с братом распивал спиртные напитки, после чего отправился купаться.

По всем происшествиям Следственный комитет проводит проверки, назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-