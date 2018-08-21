Двое друзей из Минска продавали амфетамин и марихуану

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое друзей из Минска занимались продажей амфетамина и марихуаны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Друзей задержали по месту жительства в доме на ул.Долгиновский тракт. Правоохранители выяснили, что двое минчан были закладчиками. "Через интернет дилерам приходила информация о местонахождении тайника с уже расфасованным на дозы товаром, который необходимо было перезаложить, - сказала Надежда Ерашова. - При первоначальной работе с задержанными оперативники обнаружили в д.Хатежино под Минском 40 закладок амфетамина, еще 3 закладки с марихуаной находились в Центральном и Фрунзенском районах столицы. Всего из незаконного оборота в ходе операции изъято около 10 г амфетамина и более 300 г марихуаны".

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).-0-