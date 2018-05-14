Двое граждан Молдовы пытались выехать из Беларуси под тюками с одеждой

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Молдовы пытались выехать из Беларуси в Украину под тюками с одеждой, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 11 мая в пункте пропуска "Новая Рудня" на границе с Украиной. "Мозырские пограничники в грузопассажирском автомобиле Mercedes обнаружили двух нарушителей границы. Ими оказались граждане Молдовы. Мужчины прятались под тюками с одеждой. Документов, дающих право на пересечение границы, у них не было. Это обстоятельство и толкнуло их на нарушение пограничного законодательства. Возвращались они домой в Молдову из Санкт-Петербурга, где работали на строительных объектах", - рассказали в комитете.

Водитель, тоже гражданин Молдовы, знал о своих нелегальных попутчиках, но хотел на них заработать. В итоге в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Двое его соотечественников задержаны до установления личностей. В отношении них начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП.-0-