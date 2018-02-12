Двое юных минчан получили тяжелые травмы при катании на тюбингах во дворах

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое юных жителей Минска за один день получили травмы при катании на тюбингах во дворах, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"В субботу, 10 февраля, в Минске было зарегистрировано сразу два случая получения черепно-мозговых травм детьми во время катания с горок на тюбингах, - отметила Юлия Гончарова. - Пострадали мальчики 5 и 9 лет, которые получили тяжелые травмы при катании с горок в не оборудованных для этого местах, т.е. во дворах".
По ее словам, несчастные случаи произошли близ пер. Охотского и в районе ул. Голодеда. В одной из ситуаций ребенок не удержал равновесие и ударился головой о заснеженную поверхность земли. Во втором случае произошло столкновение со стеной дома, результатом чего стал открытый перелом.
Дети госпитализированы в учреждения здравоохранения. Следователи проводят проверки по обоим случаям.
Следственный комитет обращает внимание родителей на то, что необходимо тщательно следить за детьми во время активного отдыха, в частности при катании на тюбингах. Для такого вида отдыха нужно выбирать оборудованные трассы, где есть защитные сооружения.-0-
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