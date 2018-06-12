Двое минчан более полугода занимались распространением психотропов

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о распространении двумя минчанами наркотических средств и психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В декабре 2017 года у "Борисов-Арены" во время раскладки тайников сотрудники УВД Миноблисполкома задержали двух жителей Минска. При осмотрах участков местности правоохранители выявили несколько десятков приготовленных для сбыта закладок - каждая с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP массой около 0,3 г.

По данным следствия, 27-летний и 30-летний минчане стали работать закладчиками в марте 2017 года. "За каждую закладку, а их в месяц было несколько сотен, получали деньги на банковскую карту, которая находилась у старшего, но пин-код знал только младший. Поэтому деньги снимали вместе, чтобы не обманывать друг друга, - рассказала Татьяна Белоног. - После того, как они зарекомендовали себя активными "работниками", им стали поручать забирать крупные закладки. Дома в Минске, скрывая от родственников, мужчины фасовали их на мелкие партии. Раскладывали тайники в различных регионах, на которые указывал оператор".

Так, одну из закладок - 250 г альфа-PVP - минчане привезли на поезде из России, разделили на мелкие партии до 1 г и в течение месяца разложили в различных районах Минска. Последняя крупная закладка с психотропами, которую забрали по указанию оператора в лесу под Минском, была весом 500 г. При осмотрах и обысках в квартире одного из фигурантов были изъяты также свертки с 200 г альфа-PVP и банка с 5 г порошка, который содержит кокаин и альфа-PVP.

При расследовании собраны доказательства противоправных действий обвиняемых по ч.3 ст.328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, перевозка, хранение особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере, группой лиц). С момента задержания мужчины находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

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