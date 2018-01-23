23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан делали закладки наркотиков в парках и зонах отдыха, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники наркоконтроля Центрального РУВД столицы совместно с сотрудниками ОМОНа ГУВД 15 января задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Дома у 24-летнего индивидуального предпринимателя было найдено 10 г гашиша и несколько таблеток, имеющих в своем составе психотропные компоненты. "Задержанный рассказал о тайнике с наркотиками, который сделал накануне ночью. В лесополосе вблизи деревни Узгорье-2 Минского района сотрудники обнаружили порядка 200 г гашиша, восемь психотропных таблеток и 1,4 г марихуаны", - рассказали в ГУВД.

В этот же день правоохранители задержали в съемной квартире еще одного минчанина, который занимался распространением наркотиков в столице. Дома у 22-летнего безработного было изъято около 120 г гашиша.

Оперативники выяснили, что оба задержанных с ноября 2017 года вместе привозили наркотики в Беларусь из-за рубежа для продажи посредством тайников по 100-200 г.

Центральным районным отделом Следственного комитета по Минску в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси. Фигурантам предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся неотложные следственные и процессуальные действия и комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления всех эпизодов противоправной деятельности подследственных и иных лиц, которые могут быть к ней причастны", - проинформировали в ГУВД.-0-