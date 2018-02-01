Двое минчан подозреваются в избиении подростка-инвалида

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое 20-летних минчан подозреваются в хулиганстве в отношении 15-летнего инвалида, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел вечером 28 января. Трое ребят гуляли во дворе на просп. Пушкина. Неожиданно к ним подошли двое незнакомых мужчин. "Они стали предъявлять претензии по поводу того, что школьники ходят по "их территории". Когда возник конфликт, двое мальчишек успели убежать. На месте остался подросток-инвалид, который не смог дать отпор, - рассказали в ГУВД. - Позже подошел брат одного из зачинщиков драки, который наблюдал за происходящим и не предпринял никаких попыток, чтобы остановить дерущихся".

На следующее утро сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали злоумышленников. Выяснилось, что они оба не работают, а один из них привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Ситуацию видел мимо проходивший мужчина, который сделал замечание нападавшим на школьника. "Однако те сказали ему, что данную воспитательную меру их попросила провести с парнем его мать. Видимо, нетрезвые обидчики были убедительны, так как мужчина развернулся и ушел", - отметили в ГУВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (хулиганство). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени причинения телесных повреждений, проводятся разбирательства.-0-