Двое минчан создали интернет-магазины для продажи наркотиков

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан создали три интернет-магазина для продажи наркотиков, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Октябрьского РУВД Минска совместно с бойцами ОМОН на улице Рафиева задержали 27-летнего и 31-летнего жителей столицы. Дома у одного из них была обнаружена и изъята записная книжка с логинами и паролями к учетным записям различных приложений, а также номера электронных кошельков и пароли к ним. Также был найден сверток с 0,5 г гашиша.

После того как задержанных доставили в РУВД, был получен доступ к информации в их мобильных телефонах. "Было установлено, что парни организовали три интернет-магазина по продаже наркотических средств. Один из фигурантов пояснил, что предложение заняться продажей наркотиков получил от своего друга. Интернет-магазины просуществовали примерно полтора месяца. Товар парни покупали на интернет-площадках, которые занимались оптовыми продажами психотропов", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники наркоконтроля осмотрели места закладок, описание которых было найдено в мобильных телефонах. В тайниках были обнаружены и изъяты свертки с более 100 г марихуаны и около 3 г кокаина.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.-0-