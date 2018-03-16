Двое могилевчан заплатят по Br3,6 тыс. штрафа за заведомо ложные показания в суде

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Могилева получили более Br3,6 тыс. штрафа каждый за дачу заведомо ложных свидетельских показаний в суде. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Ситуация произошла при рассмотрении в одном из судов Могилева резонансного уголовного дела о кардинге. Группа молодых людей обвинялась в хищении денег иностранцев с банковских платежных карт путем использования компьютерной техники. При допросе двух свидетелей защиты, 27- и 29-летнего жителей Могилева, гособвинитель усомнился в правдивости их показаний, которые никак не согласовывались с другими собранными по делу доказательствами. По инициативе гособвинителя провели проверку по факту дачи свидетелями заведомо ложных показаний в суде. В итоге возбудили новое уголовное дело по ч.1 ст.401 УК.

В ходе разбирательства в суде Ленинского района Могилева обвиняемые полностью признали вину в инкриминируемом преступлении. При допросе они заявили, что ранее изменили показания по делу о кардерах в пользу последних вынужденно, под давлением со стороны родственников обвиняемых и адвоката. На тот момент не осознавали в полной мере тяжести последствий, отнеслись к происходившему несерьезно, хотя суд и предупреждал их об ответственности. В результате молодые люди признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа в 150 БВ каждому (одна БВ составляет Br24,5). Приговор вступил в законную силу.

В соответствии с положениями ст.330 Уголовно-процессуального кодекса свидетели при допросе предупреждаются об уголовной ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний. Им разъясняют обязанности и ответственность. Соответствующая подписка приобщается к протоколу судебного заседания.-0-