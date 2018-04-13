Двое молодых людей в Минске избили мужчину из-за места на парковке

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны двое молодых людей, которые избили мужчину из-за места на парковке. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

На автомобильной стоянке по ул.Раковской около 22.00 7 апреля молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили мужчину из-за парковочного места.

Мужчина вместе с девушкой заехал на стоянку. Увидел, что автомобиль, в котором находились парни, занимает два парковочных места, подошел к водителю и попросил освободить одно место для своей машины. Разговор не задался: пассажир выбежал из автомобиля и нанес обратившемуся с просьбой мужчине несколько ударов. Через некоторое время из машины вышел еще один пассажир, который также нанес ему несколько ударов в область спины. Злоумышленники покинули место происшествия, но вскоре были задержаны сотрудниками столичной милиции.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК Беларуси (хулиганство). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния (по ч.2 ст.339).-0-