13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое молодых людей в Минске продавали несуществующий бизнес по реализации ковриков и чехлов для авто, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Объявление о продаже бизнеса по реализации автоковриков и авточехлов можно было найти на одном из популярных сайтов. Там был указан номер, по которому можно связаться с Андреем (+37529-331-00-66). На встречах с покупателями присутствовал также Александр, которого Андрей называл своим курьером.

"Андрей при встрече с потенциальными покупателями пояснял, что хочет продать данный бизнес в связи с тем, что открывает новый и будет отныне заниматься только оптовыми продажами автоковриков и авточехлов. Одновременно с этим он предлагал приобретать реализуемый товар у него по хорошим оптовым ценам. После передачи некоторой суммы Андрей создавал новые сайты под организацию бизнеса покупателя, однако продаж не было. Ключи к сайтам молодой человек покупателю бизнеса не сообщал, и если поступали звонки от желающих приобрести автопродукцию, то доставка товара не осуществлялась", - отметили в ГУВД.

Сотрудники Центрального РУВД столицы просят возможных пострадавших обратиться по телефону +37525-775-86-72.-0-