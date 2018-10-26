Двое мужчин обвиняются в нападении с ножом на жителя Борисова

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства разбоя, совершенного в отношении 33-летнего жителя Борисова. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 16 сентября в больницу с резаными ранами был доставлен житель Борисова. Его в тяжелом состоянии увидел на улице мужчина, который и вызвал скорую помощь. Прибывшие по сообщению медиков следователи, эксперт и сотрудники милиции установили общий характер произошедшего. Были задержаны подозреваемые - ранее судимые за тяжкие преступления 49-летний житель Борисова и 39-летний житель Щучина.

По данным следствия, они работали вместе с потерпевшим по договору подряда у индивидуального предпринимателя на пилораме в Борисове. Все трое проживали на территории производственной базы. "Преступление произошло в бытовом помещении, где рабочие ночевали. Нетрезвые мужчины стали требовать у своего коллеги деньги. Они повалили его на кровать и наносили удары ножом. В результате похитили мобильный телефон и портмоне с паспортом, банковской карточкой и деньгами. В конечном итоге потерпевший смог убежать, когда остался наедине с одним из фигурантов", - рассказала Татьяна Белоног.

При осмотре места были обнаружены документы. Мобильный телефон один из мужчин продал таксисту в городе. Он был изъят, как и другие вещественные доказательства, по которым экспертами управления ГКСЭ проводятся исследования.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершенный группой лиц). Они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.-0-