Двое мужчин погибли при ДТП в Узденском районе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Узденском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Правоохранителям об аварии у агрогородка Хотляны сегодня ночью сообщили очевидцы. ДТП произошло на 41-м км автодороги Пуховичи - Узда - Негорелое. "Следственно-оперативной группой в кювете был обнаружен автомобиль BMW на транзитных номерах. Медики на месте констатировали смерть двух мужчин. Третий с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию. Все они жители - Узденского района", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователями с участием сотрудников ГАИ, эксперта Узденского районного отдела Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Изъяты составные части и объекты, зафиксированы следы. Узденским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст.317 УК).

Проводятся процессуальные и следственные действия для установления человека, который был за рулем в момент аварии, скоростного режима автомобиля, его технического состояния и иных обстоятельств.-0-

Фото УСК по Минской области