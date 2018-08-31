Двое мужчин погибли при очистке канализационного коллектора в Кричевском районе

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе двое мужчин погибли при очистке канализационного коллектора, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 13.01 спасателям поступило сообщение о том, что в колодце в д.Калинино около очистных сооружений обнаружены двое мужчин без сознания. "Работники МЧС с помощью веревки извлекли двух мертвых мужчин. Они работали слесарями-ремонтниками УКПП "Водоканал". Установлено, что ими проводились работы по прочистке трубы канализационного коллектора", - проинформировали в управлении.

Как сообщили в Следственном комитете, на месте работает следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Могилевской области Андрея Лиса. По предварительным данным, мужчины работали без использования средств индивидуальной защиты. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Изымается служебная документация, опрашиваются работники предприятия.-0-

Фото Могилевского областного управления МЧС