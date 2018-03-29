Двое мужчин погибли при пожаре в Климовичском районе

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Тела мужчин без признаков насильственной смерти были обнаружены 28 марта в доме в д.Звенчатка. "При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила очаг возгорания в комнате, где мужчины употребляли спиртное и предположительно курили. Огнем повреждена внутренняя отделка дома, мебель. Установлены личности погибших - это хозяин дома и его односельчанин, - проинформировала Оксана Соленюк. - Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти - отравление угарным газом. Сведений о криминальном характере смерти в ходе первоначальных следственных действий не выявлено".

Назначены генетические, судебно-медицинские, а также пожарно-техническая экспертизы. Они позволят установить точные причины возгорания и иные обстоятельства произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются те, кто знал или видел мужчин накануне. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.-0-