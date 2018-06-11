Двое мужчин приговорены к 5 годам колонии за попытку рассчитаться фальшивками в Борисове

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района приговорил двух неработающих граждан России и Беларуси, пытавшихся рассчитаться в магазине в Борисове поддельной иностранной валютой, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.
Обвиняемых признали виновными в хранении с целью сбыта и сбыте поддельной иностранной валюты. По решению суда, у них будет конфисковано имущество.
Приговор может быть обжалован и опротестован.
Мужчины были задержаны сотрудниками Борисовского РОВД, когда пытались рассчитаться с продавцом за приобретаемый товар поддельной иностранной валютой. Они хотели сбыть фальшивые купюры достоинством $100 и 5 тыс. российских рублей. Во время личного обыска фигурантов и осмотра автомобиля "Лексус", на котором те передвигались, обнаружены 51 купюра достоинством в 5 тыс., 2 тыс., 1 тыс., 100 российских рублей и четыре купюры достоинством в $100.-0-
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