Двое мужчин провалились под лед на Свислочи в Минске

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин решили срезать путь и провалились под лед на Свислочи в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Инцидент произошел сегодня утром. "Двое мужчин, не рыбаки, видимо, решили срезать путь по льду в центре Минска. Их спасли и передали медикам на обследование", - проинформировали в МЧС.
Как рассказали в Минской городской организации ОСВОД, двое мужчин, которым около 40 лет, шли на работу по замерзшей реке. "Кто-то из граждан заметил, что они провалились, и сообщил в экстренные службы. Недалеко находится спасательная станция "Комсомольское озеро" Минской городской организации ОСВОД. Сотрудники во главе с начальником станции прибыли на место и работали совместно с МЧС. Один из провалившихся был спасен именно работниками ОСВОД", - отметили в организации.
Спасатели напоминают, что выходить на тонкий лед небезопасно. Из-за морозной погоды интенсивное таяние прекратилось, однако всем стоит быть внимательными: опасные места, промоины может припорошить снегом.-0-
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