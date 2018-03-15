Двое мужчин скончались в Минском районе после употребления стеклоочистителя

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смерти двух человек, которые перед этим распивали стеклоочиститель, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По предварительным данным, утром 5 марта в аг.Новоселье 40-летний мужчина без определенного места жительства пришел в гости к своему 52-летнему неработающему знакомому и предложил выпить спиртовую синюю жидкость, которую принес в литровой пластиковой бутылке. "После распития гость ушел, а хозяин дома вечером почувствовал резкое недомогание. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и, не приходя в сознание, скончался ночью в больнице. 8 марта из того же населенного пункта в больницу с признаками отравления метиловым спиртом были доставлены местный житель 1959 года рождения и тот же 40-летний мужчина, который, как и в первом случае, предложил товарищу выпить неизвестную жидкость. Впоследствии 58-летний мужчина скончался. Инициатор находится в тяжелом состоянии в больнице", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следственно-оперативной группой изъяты бутылка и иные вещественные доказательства, которые направлены в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения экспертных исследований, в том числе на предмет установления отравляющих веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности). Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-