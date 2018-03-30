Двое мужчин совершили разбойное нападение на придорожное кафе в Россонском районе

30 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Россонском районе двое мужчин напали на продавца в придорожном кафе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сообщение о преступлении поступило в Россонский РОВД 29 марта в 22.30 от 39-летней сотрудницы кафе, расположенного в деревне Юховичи (на автодороге Лепель-Полоцк-граница РФ). Женщина рассказала, что около часа назад в опустевшее кафе вошли двое неизвестных мужчин (один из которых был в маске). Угрожая предметом, похожим на пистолет, посетители потребовали передать им деньги. "Нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Они затолкали женщину в подсобное помещение, забрали из кассы около Br100. Прихватив несколько бутылок спиртного, сигареты и шоколад, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении", - сообщила подробности Ольга Шкуратова.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. "По тревоге был поднят весь личный состав Россонского отдела внутренних дел. Помощь в поимке подозреваемых также оказали сотрудники Полоцкого РОВД, управления уголовного розыска и ОМОН УВД. Учитывая близость границы на задержание также были ориентированы коллеги из Себежского и Невельского районов России", - отметила официальный представитель УВД.

Во время отработки близлежащих населенных пунктов милиционеры получили информацию о двух подозрительных мужчинах на остановке общественного транспорта в деревне Якубово, где их и задержали.

Предварительно установлено, что подозреваемые - ранее судимые 46-летний и 34-летний мужчины, уроженцы Лоевского района Гомельской области.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.-0-